DJ MARKET TALK: Indústria da Zona Euro parece frágil após dados nacionais

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

(DJ Bolsa)-- Os dados da produção industrial de França e Espanha sugerem fragilidade na Zona Euro como um todo, diz a economista sénior da Pantheon Macroeconomics para a Europa, Melanie Debono, numa nota. A produção diminuiu nos dois países em agosto, 0,3% em França e 0,8% em Espanha, praticamente invertendo o crescimento do mês anterior. Os dados de França obtiveram algum suporte da produção de bens duradouros,... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.