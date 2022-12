DJ MARKET TALK: Indústria da Zona Euro pode contrair mais

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

(DJ Bolsa)-- A produção industrial da Zona Euro está a sentir o impacto da crise energética após vários meses de resiliência, diz Paolo Grignani, economista sénior da Oxford Economics, numa nota. A contração em cadeia de 2% em outubro da produção industrial foi uma das mais abrangentes por países e categorias dos últimos anos, ao passo que as sondagens sugerem que o pior ainda estará para ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.