DJ MARKET TALK: Indústria da Zona Euro será problema para PIB no quarto trimestre

(DJ Bolsa)-- O aumento da produção industrial da Zona Euro em setembro significa que o setor industrial impulsionou o crescimento do PIB da Zona Euro no terceiro trimestre, disse a economista da Pantheon Macroeconomics para a Europa, Melanie Debono. Mas o quadro não é tão bom quanto parece à primeira vista, com os números de setembro novamente impulsionados por um aumento da produção na Irlanda, disse Debono. Além ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.