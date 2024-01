DJ MARKET TALK: Indústria de Espanha pode impulsionar PIB no quarto trimestre

(DJ Bolsa)-- A recuperação da produção industrial de Espanha é um bom sinal para o crescimento económico do país, escreve Melanie Debono, economista da Pantheon Macroeconomics, numa nota. A produção subiu 1,0% em novembro, revelaram dados desta quinta-feira, revertendo a queda do mês anterior e superando o desempenho de Alemanha e França. Caso a tendência tenha continuado em dezembro, diz Debono, a produç... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.