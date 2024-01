DJ MARKET TALK: Indústria de França deve abrandar no 4T apesar da subida

(DJ Bolsa)-- A indústria de França deve registar uma queda da produção no quarto trimestre de 2023, apesar do aumento em novembro, diz Claus Vistesen, economista-chefe da Pantheon Macroeconomics para a Zona Euro, numa nota. A produção cresceu 0,5% em cadeia, contra expectativas de crescimento nulo, mostraram os dados desta quarta-feira. A produção de maquinaria e equipamento e de energia impulsionaram o crescimento. A recuperaç... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.