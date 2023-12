DJ MARKET TALK: Indústria de França enfrenta tempos difíceis

(DJ Bolsa)-- O setor industrial de França continua algo ensombrado, apesar da melhoria do indicador de confiança este mês, diz a economista sénior da Pantheon Macroeconomics para a Europa, Melanie Debono, numa nota. O indicador de confiança do setor industrial de França aumentou inesperadamente em dezembro para 100 pontos, o que representa um regresso à média de longo prazo. Mas o problema está nos detalhes, diz Debono,... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.