DJ MARKET TALK: Indústria de França está a caminho da recuperação

(DJ Bolsa)-- Os dados do índice de gestores de compras, ou PMI, de março apontam para uma melhoria considerável nas condições empresariais enfrentadas pela indústria de França, numa altura em que as condições da procura continuam a recuperar, diz a IHS Markit. O PMI indústria de França subiu para 59,3 pontos em março face a 56,1 pontos em fevereiro. A melhoria foi impulsionada pelas tendências mais ... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios; Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone