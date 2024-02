DJ MARKET TALK: Indústria de França robusta em dezembro; pode ser miragem

(DJ Bolsa)-- O aumento da produção industrial de França em dezembro deve ser visto com alguma cautela, diz a economista sénior da Pantheon Macroeconomics para a Europa, Melanie Debono, numa nota. A produção cresceu 1,1% no último mês de 2023, muito acima do esperado, mostraram dados esta sexta-feira. Mas o instituto de estatísticas de França disse que as variações nos dias úteis fora dos padrões ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.