DJ MARKET TALK: Indústria francesa penalizou sentimento económico da Zona Euro

(DJ Bolsa)-- A forte queda da confiança entre as empresas industriais de França, que provavelmente se deveu às greves recentes e à agitação generalizada devido à reforma das pensões, levou o sentimento económico a estabilizar em abril, referem economistas do Citi numa nota. Mais amplamente, a confiança industrial está agora no fundo do ranking de confiança, levantando a questão de se a melhoria dos ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.