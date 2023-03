DJ MARKET TALK: Indústria robusta da Alemanha diminui risco de recessão no inverno

(DJ Bolsa)-- A recuperação acentuada da produção industrial da Alemanha significa que o risco de uma recessão no inverno diminuiu em certa medida, mas o aumento extraordinário dos dados, depois de uma queda em dezembro, vai provavelmente inverter nos próximos meses, diz o economista do Citi Christian Schulz, numa nota. Pelo menos ao nível dos indicadores, a indústria alemã começou o ano numa nota forte, e parece ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.