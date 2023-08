DJ MARKET TALK: Indústria transformadora ajudou a impulsionar PIB do Reino Unido

(DJ Bolsa)-- A subida da indústria transformadora impulsionou a produção industrial do Reino Unido em junho e o resto da economia parece também bastante robusto, assinala o economista James Smith, do ING, numa nota. A produção industrial subiu 1,8% face ao mês anterior, impulsionada pelo ganho de 2,4% da atividade transformadora, ajudando a elevar o PIB geral em 0,5% em junho, acima das expectativas dos economistas. O bom desempenho ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.