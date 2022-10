DJ MARKET TALK: Inflação a dois dígitos aumenta pressão sobre decisão do BCE

(DJ Bolsa)-- Com a inflação a subir novamente mais que o esperado, a pressão para uma decisão ousada do Banco Central Europeu no final de outubro aumentou, refere a economista Susan Joho, do Julius Baer, numa nota. A inflação da Zona Euro atingiu 10,0% em termos homólogos em setembro, de acordo com a estimativa preliminar. O aumento dos preços da energia e dos alimentos continua a ser o principal impulsionador da inflaç... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.