DJ MARKET TALK: Inflação alemã deve cair em março mas pressões persistem

(DJ Bolsa)-- A taxa de inflação homóloga da Alemanha deve cair em março, visto que os preços da energia não vão subir tanto como há um ano, diz Claus Vistesen, economista-chefe para a Zona Euro da Pantheon Macroeconomics, numa nota. Contudo, um alívio de curto prazo da inflação subjacente - que exclui as categorias mais voláteis dos alimentos e energia -- é improvável tendo em conta que as pressõ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.