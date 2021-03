DJ MARKET TALK: Inflação alemã deve continuar a acelerar após subida de fevereiro

(DJ Bolsa)-- A inflação alemã em fevereiro foi de 1,3% em termos homólogos e o ING diz que deve continuar a subir. No curto prazo, a inflação vai ser impulsionada sobretudo pelos preços da energia, refere Carsten Brzeski, diretor de macro global do banco. Assim que as economias reabrirem, os preços dos setores mais atingidos pelas restrições vão somar-se à pressão ascendente sobre a inflaçã... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

