DJ MARKET TALK: Inflação alemã deve continuar nos dois dígitos nos próximos meses

(DJ Bolsa)-- A taxa de inflação da Alemanha subiu para 10,4% em outubro e não há sinal de alívio, diz o economista sénior do Commerzbank Marco Wagner, numa nota. O economista dá destaque à subida da inflação subjacente, que de acordo com as estimativas do Commerzbank subiu 5,0% em outubro face a 4,6% em setembro. Wagner diz que a forte subida da inflação subjacente não se atribui a bens individuais ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.