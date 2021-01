DJ MARKET TALK: Inflação alemã deve disparar em janeiro com aumento de impostos

(DJ Bolsa)-- Os preços no consumidor da Alemanha recuaram 0,3% em dezembro, mas existem sinais de um claro aumento da inflação no início do ano, refere Marco Wagner, economista sénior do Commerzbank. O imposto sobre o CO2 aplicado pelo governo federal no outono vai entrar em vigor e a redução temporária do IVA vai terminar, dois fatores que vão impulsionar os preços, diz. "Esperamos uma taxa de inflaçã... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

