DJ MARKET TALK: Inflação alemã, espanhola indicam abrandamento de taxas do BCE

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

(DJ Bolsa)-- Um mês não faz uma tendência, mas a desaceleração da inflação principal da Alemanha é um alívio, refere o economista-chefe da Zona Euro para a Zona Euro da Pantheon Macroeconomics, Claus Vistesen, numa nota. A inflação principal da Alemanha abrandou para 10,0% em termos homólogos em novembro face a 10,4% em outubro. Já o índice harmonizado de preços no consumidor, ou IHPC, de ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.