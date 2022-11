DJ MARKET TALK: Inflação alemã recuou mas BCE pode manter subida de 75 pontos base

(DJ Bolsa)-- A desaceleração da inflação alemã para 10% em novembro face a 10,4% em outubro -- de acordo com os padrões nacionais -- foi beneficiada por um alívio nos preços da energia, refere Joerg Zeuner, economista-chefe da Union Investment. Contudo, o BCE deve dar mais importância aos riscos de inflação do que aos sinais de alívio na reunião de dezembro, refere Zeuner. O economista vê um aumento ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.