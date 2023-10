DJ MARKET TALK: Inflação alemã reforça ideia que pico das taxas do BCE foi atingido

(DJ Bolsa)-- Os dados da inflação alemã reforçam os argumentos para que o Banco Central Europeu mantenha as taxas no nível atual, de acordo com o diretor de research macro do ING, Carsten Brzeski. O abrandamento da inflação para 3,8% em outubro, face a 4,5% em setembro, confirma que a mudança de tom do BCE na reunião da semana passada significa que o que começou como uma pausa vai em breve transformar-se no pico oficial ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.