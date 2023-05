DJ MARKET TALK: Inflação, bens duradouros dos EUA suportam yields dos Treasurys

(DJ Bolsa)-- As yields dos Treasurys disparam após os dados do índice de preços com gastos no consumo pessoal, ou PCE. O indicador acelerou, frustrando as esperanças de abrandamento dos preços antes da próxima reunião da Reserva Federal dos EUA a 14 de junho. O PCE de abril foi de 0,4%, acima dos 0,3% de março, enquanto o indicador homólogo aumentou para 4,7%, contra 4,6%. Os bens duradouros de abril também surpreenderam ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.