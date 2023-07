DJ MARKET TALK: Inflação britânica da próxima semana não deve aliviar receios do BOE

(DJ Bolsa)-- Os dados da inflação do Reino Unido a serem divulgados na quarta-feira podem não aliviar os receios do Banco de Inglaterra, ou BOE, especialmente depois do relatório que apontou um forte crescimento salarial esta semana, refere a economista do UBS Research Anna Titareva numa nota. A inflação principal homóloga de junho deve abrandar para 8,1% face a 8,7%, com a queda dos preços dos alimentos, energia e subjacentes,... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.