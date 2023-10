DJ MARKET TALK: Inflação britânica deve abrandar devido a alimentos, vestuário

(DJ Bolsa)-- O relatório da inflação do Reino Unido de quarta-feira deve mostrar um alívio da inflação suportado pela queda dos preços dos alimentos e do vestuário, diz Jamie Dutta, analista de mercado da Vantage, numa nota. A inflação principal para setembro deve abrandar para uma leitura ainda elevada de 6,5% em termos homólogos face a 6,7% em agosto, e a inflação subjacente deve abrandar para 6,0% em termos homólogos ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.