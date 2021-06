DJ MARKET TALK: Inflação britânica deve auperar alvo de 2% do BOE em maio

(DJ Bolsa)-- Os preços no consumidor do Reino Unido podem subir para 2,1% em termos homólogos em maio, face a 1,5% em abril, diz a Santander Corporate & Investment Banking. Os analistas Adam Dent e Victoria Clarke esperam que os preços mais elevados do vestuário, gasolina e gasóleo tenham motivado o aumento. Os dados serão publicados na quarta-feira. Os desenvolvimentos nos preços do petróleo e os preços de produç... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

