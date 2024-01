DJ MARKET TALK: Inflação britânica deve cair para 2% em abril - Deutsche Bank

(DJ Bolsa)-- A inflação homóloga do Reino Unido deve cair para o alvo do Banco de Inglaterra, ou BOE, de 2% em abril, provavelmente devido à queda dos preços das importações e da energia, refere o economista-chefe do Deutsche Bank Research, Sanjay Raja, numa nota. O comentário surge depois de dados que revelaram na quarta-feira que a inflação homóloga acelerou inesperadamente para 4,0% em dezembro. "Apesar ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.