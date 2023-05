DJ MARKET TALK: Inflação britânica deve continuar mais elevada do que na Zona Euro

(DJ Bolsa)-- A inflação britânica deve continuar mais elevada do que a da Zona Euro no curto prazo, impulsionada pela aceleração do crescimento salarial devido à escassez de mão-de-obra no Reino Unido, refere o economista-chefe para a Europa da T. Rowe Price, Tomasz Wieladek, numa nota. Os indícios apontam para uma maior escassez laboral no Reino Unido em comparação com a Zona Euro, especialmente no setor dos serviç... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.