DJ MARKET TALK: Inflação britânica deve ser a maior entre principais economias

(DJ Bolsa)-- O Reino Unido deve ter uma das taxas de inflação mais elevadas entre as principais economias globais este ano, de acordo com as previsões publicadas esta quarta-feira pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico. A inflação deve rondar uma média de 6,9% no Reino Unido este ano, diz a OCDE, deixando-a acima da maioria das outras economias entre as maiores do G-20, abaixo apenas de ...