DJ MARKET TALK: Inflação britânica é encorajadora após dados laborais, IPC dos EUA

(DJ Bolsa)-- Numa semana em que os dados do mercado de trabalho do Reino Unido e o relatório do IPC dos EUA ficaram acima do esperado, os dados da inflação do Reino Unido devem dar o alívio bastante necessário tanto para os mercados como parar os banqueiros centrais, diz Matthew Landon, estratega de mercado global do J.P. Morgan Private Bank, numa nota. Apesar de estar ainda a acelerar ligeiramente, o BOE encontrará alívio em particular ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.