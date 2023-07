DJ MARKET TALK: Inflação britânica "inaceitavelmente elevada", diz governador do BOE

(DJ Bolsa)-- Os preços no consumidor do Reino Unido continuam "inaceitavelmente elevados" e o Banco de Inglaterra, ou BOE, está determinado em devolvê-los ao alvo de 2%, disse o governador do banco central, Andrew Bailey, num evento esta segunda-feira. Uma inflação principal mais forte que o esperado, um mercado de trabalho restrito e uma forte procura causaram uma inflação persistente, referiu. A inflação principal ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.