DJ MARKET TALK: Inflação britânica não deve continuar alta por muito tempo

(DJ Bolsa)-- A taxa de inflação britânica de setembro parece uma exceção à regra, disse Samuel Tombs, economista-chefe da Pantheon Macroeconomics para o Reino Unido. O índice de preços no consumidor, ou IPC, subiu 6,7% em setembro, a mesma taxa de agosto, desafiando as expectativas de uma ligeira desaceleração nos aumentos de preços. Mas isto deve-se em parte a uma recuperação após quedas inesperadas ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.