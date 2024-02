DJ MARKET TALK: Inflação britânica pode favorecer de corte de taxas no verão

(DJ Bolsa)-- Os dados do Reino Unido, a divulgar na quarta-feira, podem revelar um abrandamento da inflação, aumentando a possibilidade de o Banco de Inglaterra, ou BOE, cortar as taxas de juro "no início ou em meados do verão", refere o responsável do Barclays Private Bank & Wealth Management Will Hobbs. "Vemos as tendências desinflacionistas como bem definidas neste momento e continuamos a esperar que a dissipaç... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.