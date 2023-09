DJ MARKET TALK: Inflação britânica pode mudar inclinação da decisão do BOE

(DJ Bolsa)-- As provas de alívio da inflação podem impulsionar a probabilidade de uma pausa nos aumentos das taxas de juro do Banco de Inglaterra, ou BOE, escreve Bruna Skarica, economista do Morgan Stanley Research, numa nota. A economia do Reino Unido contraiu em julho, sugerindo que a política monetária restrita do BOE está a arrefecer a atividade e a procura. O banco central vai reunir-se na próxima semana para decidir se vai ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.