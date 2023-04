DJ MARKET TALK: Inflação britânica terá ficado abaixo dos dois dígitos em março

(DJ Bolsa)-- A inflação do Reino Unido deve ter voltado a abrandar em março, depois de em fevereiro ter surpreendido com uma aceleração, refere o economista sénior do Deutsche Bank Sanjay Raja numa nota. Uma reversão da inflação muito forte do vestuário, juntamente com aumentos robustos dos bens de lazer e saúde, vai arrefecer os aumentos de preços, refere. A inflação homóloga deve ficar abaixo ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.