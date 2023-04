DJ MARKET TALK: Inflação britânica torna subida de taxas do BOE assunto encerrado

(DJ Bolsa)-- Os dados da inflação do Reino Unido, que se mantêm nos dois dígitos há sete meses consecutivos, fazem com que um aumento de taxas do Banco de Inglaterra, ou BOE, em maio pareça um assunto encerrado, refere a economista da Daiwa Capital Markets Emily Nicol numa nota. Relevantemente, tendo subido no mês anterior, a inflação subjacente não registou a queda esperada, continuando nos 6,2% em termos homólogos, refere. A inflaç... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.