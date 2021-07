DJ MARKET TALK: Inflação continua a ser tema quente para mercados de dívida no 2S

(DJ Bolsa)-- O tema da inflação dificilmente será menos explosivo no segundo semestre do que no final do primeiro, disse Sophia Oertmann, analista do DZ Bank. "Especialmente nos EUA, mas também na Europa, aumentam as preocupações com o sobreaquecimento cíclico e com um aumento sustentado das taxas de inflação", disse Oertmann. Por isso, os oradores do banco central na quinta-feira, incluindo a presidente do Banco ... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios; Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone