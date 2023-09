DJ MARKET TALK: Inflação continuará a ser maior preocupação para BCE

(DJ Bolsa)-- Embora as taxas de juro da Zona Euro devam manter-se daqui para a frente, o Banco Central Europeu deve gerir as expectativas ao manter "um tom agressivo" enquanto a inflação se vai mantendo como grande fonte de preocupação, diz Mabrouk Chetouane, responsável de estratégia global do Natixis Corporate and Investment Banking, na conferência TradeTech FX em Paris. "A inflação subjacente em particular ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.