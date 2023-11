DJ MARKET TALK: Inflação da Alemanha abrandou mas mantém-se persistente

(DJ Bolsa)-- Os primeiros dados regionais sugerem que a inflação na Alemanha diminuiu ainda mais em novembro, de acordo com Claus Vistesen, da Pantheon Macroeconomics. A inflação na Renânia do Norte-Vestefália abrandou para 3,0%, face a 3,1% em outubro, com a inflação subjacente a abrandar 0,4 pontos percentuais, para 3,7%. A deflação energética abrandou, para uma leitura negativa de 6,0%, face a 7,1% em outubro,... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.