DJ MARKET TALK: Inflação da Alemanha deve acentuar receios do BCE

(DJ Bolsa)-- A pressão inflacionista na Alemanha continua alta, aumentando a pressão sobre o Banco Central Europeu, disse Joerg Zeuner, economista-chefe da Union Investment. "Juntamente com os números mais altos de França e Espanha, as leituras aprofundam bastante as linhas de preocupação do Banco Central Europeu", disse Zeuner. O índice de preços no consumidor, ou IPC, da Alemanha subiu 8,7% em termos homólogos ...