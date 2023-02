DJ MARKET TALK: Inflação da Alemanha deve cair acentuadamente em 2023

(DJ Bolsa)-- A inflação da Alemanha deve cair para cerca de 3% no final do ano com a moderação dos preços da energia, diz Salomon Fiedler, economista do Berenberg, numa nota. A inflação subjacente pode continuar alta por mais alguns meses enquanto as empresas vão passando os custos mais elevados para os clientes, mas deve começar a cair no decorrer do ano, diz. "As pressões de preços em vários indicadores ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.