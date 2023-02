DJ MARKET TALK: Inflação da Alemanha deve cair mais lentamente

(DJ Bolsa)-- A inflação da Alemanha deve cair de forma mais lenta do que o previsto, depois de o instituto de estatísticas do país ter reduzido o peso da energia no cálculo da taxa de inflação, diz o economista do Commerzbank Ralph Solveen numa nota. A inflação ascendeu a 8,7% em termos homólogos em janeiro, com a taxa subjacente a subir para 5,6% contra 5,2% em dezembro -- ainda muito acima do alvo de 2% do Banco ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.