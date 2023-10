DJ MARKET TALK: Inflação da Alemanha deve subir novamente no final de 2023

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

(DJ Bolsa)-- Embora a queda da inflação da Alemanha em outubro seja uma boa notícia -- recuou abaixo de 4% pela primeira vez desde o verão de 2021 -- os preços ainda devem acelerar novamente em 2024, disse o economista-chefe da KfW, Fritzi Koehler-Geib. Desta vez, em 2022, os preços da energia atingiram o pico temporário e, portanto, os ventos favoráveis para as leituras da inflação deste ano vão enfraquecer ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.