DJ MARKET TALK: Inflação da Alemanha deve ter acelerado para 6,2% em março

(DJ Bolsa)-- O UniCredit Research prevê que a inflação da Alemanha tenha disparado para 6,2% em março, na comparação homóloga, o que seria a leitura mais elevada desde a primavera de 1992. Os economistas consultados pelo The Wall Street Journal também preveem uma leitura de 6,2%. Segundo o UniCredit Research, o principal catalisador da subida serão os preços da energia, especialmente da gasolina, diesel e combustí...

