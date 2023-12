DJ MARKET TALK: Inflação da Alemanha deve voltar a aumentar em dezembro

(DJ Bolsa)-- A inflação da Alemanha deve voltar a aumentar em dezembro, uma vez que os efeitos de base do pico da energia no indicador principal da inflação, diz Claus Vistesen, economista-chefe da Pantheon Macroeconomics para a Zona Euro. A inflação caiu acentuadamente em novembro na maior economia da Zona Euro. Isto deveu-se à queda notória dos preços de energia, mas não se vai repetir em dezembro porque os preç... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.