DJ MARKET TALK: Inflação da China deve recuperar com efeitos da reabertura

(DJ Bolsa)-- O índice de preços no consumidor, ou IPC, da China deve recuperar nos próximos meses devido aos efeitos da reabertura, apesar da leitura mais fraca do que o esperado em fevereiro, disse a Capital Economics. "Mas é improvável que atinja os níveis vistos noutras economias quando reabriram", disse a Capital Economics, acrescentando que o IPC deve ficar pelos 2,5% este ano. Perante esse cenário, Beijing nã... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.