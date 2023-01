DJ MARKET TALK: Inflação da China pode ganhar ímpeto nos próximos trimestres

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

(DJ Bolsa)-- A inflação da China pode ganhar ímpeto nos próximos trimestres, depois dos sinais preliminares de que a transição para viver com a Covid-19 está a começar a pressionar de forma ascendente os preços, diz a Capital Economics. Já se registou uma subida das reservas nas plataformas de viagens, por exemplo, provocando a forte subida das tarifas aéreas, diz. Mas a subida da inflação não ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.