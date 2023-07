DJ MARKET TALK: Inflação da China sinaliza procura interna fraca

(DJ Bolsa)-- A deflação do índice de preços no produtor, ou IPP, da China agravou-se em junho e a queda do índice de preços no consumidor, ou IPC, apontam para uma procura interna fraca, dizem economistas do Barclays numa nota. "Pelas nossas estimativas, a taxa média de empréstimos reais (diminuída pela média do IPC e do IPP) subiu para um máximo de sete anos a 6,8% em junho", dizem. Um cenário ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.