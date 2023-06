DJ MARKET TALK: Inflação da Zona Euro abrandou em maio mas não o suficiente para o BCE

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

(DJ Bolsa)-- A inflação deve continuar a abrandar na Zona Euro nos próximos meses, ainda que a taxa não seja tão rápida quando o Banco Central Europeu gostaria, diz Claus Vistesen, economista-chefe para a Zona Euro da Pantheon Macroeconomics, numa nota. A inflação principal abrandou para 6,1% em maio face a 7,0% em abril, com a inflação dos serviços, bens e energia a cair. "Mas tal como aprendemos ontem ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.