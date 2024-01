DJ MARKET TALK: Inflação da Zona Euro acrescenta pressão de venda às obrigações

(DJ Bolsa)-- A pressão de venda sobre as obrigações da Zona Euro acelerou ligeiramente depois de dados terem mostrado uma aceleração da inflação em dezembro, para 2,9% face a 2,4% em novembro, ainda que abaixo dos 3% esperados. As yields das obrigações a 10 anos da Zona Euro sobem cerca de 6 pontos base após os dados, face aos 3 a 5 pontos base antes dos dados. As yields das Bunds a 10 anos seguem a 2,170%. O aumento ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.