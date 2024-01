DJ MARKET TALK: Inflação da Zona Euro continua a preocupar apesar da fraca procura

(DJ Bolsa)-- A trajetória descendente da inflação da Zona Euro continua a parecer demasiado lenta para esperar um corte das taxas de juro em breve, apesar do abrandamento contínuo, escreve o economista do ING Bert Colijn numa nota. O índice de gestores de compras, ou PMI, do bloco apontou para uma continuação da contração da atividade em janeiro, embora a um ritmo mais lento, com as grandes economias como Alemanha e Franç... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.