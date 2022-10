DJ MARKET TALK: Inflação da Zona Euro continua a preocupar apesar de pico

(DJ Bolsa)-- O recente aumento da inflação da Zona Euro para novos máximos pode marcar um pico, mas isso não torna a situação no continente menos preocupante, disse Seema Shah, estratega-chefe global da Principal Global Investors, numa nota de research. A inflação da Zona Euro atingiu um novo máximo de 10,0% em setembro, ficando acima das expectativas dos economistas de 9,7% numa sondagem do The Wall Street Journal. Com ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.