DJ MARKET TALK: Inflação da Zona Euro deve abrandar em outubro devido à energia

(DJ Bolsa)-- A inflação da Zona Euro deve abrandar rapidamente em outubro, em parte devido à queda dos preços da energia, referem economistas do UniCredit Research numa nota. As estimativas de inflação para este mês serão divulgadas na próxima semana e devem revelar uma subida de 3,2% dos preços face a outubro de 2022, de acordo com as previsões do UniCredit, uma leitura consideravelmente abaixo dos 4,3% registados ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.